Morta la nonna di Giulia Cecchettin i funerali di Carla Gatto | Quell’immenso dolore l’ha buttata giù

Ieri, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Beverare, si sono svolti idi, scomparsa il 15 febbraio all’età di 76 anni. Accanto ai figli Gino e Alessio, erano presenti i sindaci di Vigonovo e San Martino di Venezze, oltre a numerosi cittadini accorsi per darle l’ultimo saluto. Tra i presenti anche Davide, il più giovane dei figli, mentre Elena non ha potuto partecipare.Durante la cerimonia, Ginoha ricordato sua madre con parole commosse: «Mia madre si è sempre messa in coda a tutti, aveva dei sogni, stava aspettando il momento giusto per realizzarli: scrivere, dipingere. prima ha fatto la mamma, poi si è occupata di papà, di noi figli. Sembrava che fosse arrivato il momento giusto per lei, poi l’immensodella morte di, perfino lei, che è stata sempre la più forte di tutti, non ha saputo più dove aggrapparsi».