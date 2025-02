Morta in ospedale Marsala dopo il pestaggio del figlio arrestato l’uomo Il tentato suicidio la lite per i soldi

Leggi su Open.online

Non è caduta dal balcone – a differenza di quanto era emerso in un primo momento – ma èin, la donna deceduta ain via Guglielmo Oberdan, alla periferia della città. Secondo quanto si apprende, era stata ricoverata in seguito all’assunzione di alcuni farmaci: pare che avessedi togliersi la vita. Dagli accertamenti fatti, i medici avrebbero riscontrato una emorragia interna, provocata da lesioni alla milza.Nel corso delle indagini sarebbe emerso che ilunaprobabilmente scoppiata per questioni economiche, l’avrebbe picchiata provocandole le ferite che poi le sono state fatali. Al, che ha 51 anni ed è in stato di fermo e che non avrebbe però ancora fatto ammissioni, i pm di, coordinati dal procuratore Fernando Asaro, contestano l’omicidio preterintenzionale.