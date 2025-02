Thesocialpost.it - Morta dopo aver mangiato salumi contaminati da Listeria: a processo un’azienda toscana

Leggi su Thesocialpost.it

Una donna di poco più di sessant’anni èconsumato un insaccato contaminato dal batteriomonocytogenes. La Procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo nei confronti del titolare diattiva nella produzione di.**Leggi anche: “L’aveva bevuto poco prima”: muore a 14 anni in preda a vomito e dolori”L’inchiesta è partita ai primi di marzo,che l’Azienda Unità Sanitaria Locale (USL Umbria 1) ha segnalato la presenza del batterio in quantità oltre i limiti consentiti in un prodotto venduto dall’azienda aretina. La scoperta è arrivatail ricovero della vittima all’ospedale di Città di Castello per forti dolori addominali e vomito. Già affetta da una patologia preesistente, la donna èquasi un mese di ricovero a causa di un’infezione batterica fulminante.