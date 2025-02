Morta bimba travolta, guidatore ubriaco

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.30 E'ladi 10 annidomenica pomeriggio da un suv a Creazzo (Vicenza) guidato da un vicentino di 50 anni risultato positivo all'alcol test. La piccola era stata ricoverata all' ospedale di Vicenza in gravissime condizioni, in terapia intensiva. E'dopo tre giorni di agonia. La bambina quando è stata investita si trovava sul marciapiede insieme al padre, illeso, e al fratellino, rimasto ferito ad una mano. La procura di Vicenza indaga ora per omicidio stradale.