Lanazione.it - Morì a 22 anni, l’omaggio dell’Università. Tragedia nell’incidente con tre amici: "Nico era uno studente modello"

Dolfi era uno, un giovane impegnato in molte attività sociali. E per questo l’Università degli Studi di Perugia ne ha onorato ieri la memoria con un riconoscimento. Nella sala del Dottorato di palazzo Murena, sede del rettoratoperugina, si è infatti una solenne cerimonia di commemorazione e consegna di un attestato di benemerenza in memoria di, lotifernate dell’ateneo morto prematuramente in un incidente stradale a San Giustino, assieme ad altri tre giovani, il 3 dicembre 2022. Il giovane frequentava il corso di laurea triennale in Economia e Management del dipartimento di Economia, aveva quasi completato il suo percorso di studi e si apprestava alla discussione della tesi di laurea.Dolfi è stato fra gli altri ricordato nel corso della cerimonia dal rettore, Maurizio Oliviero, e da Carlo Reali, presidente dell’associazione Il Mosaico 2.