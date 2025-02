Monza scivola nell’incubo L’ultimo valzer nel calcio e il paradosso del volley Le salvezze impossibili

Sport.quotidiano.net - Monza scivola nell’incubo. L’ultimo valzer nel calcio e il paradosso del volley. Le salvezze (im)possibili

Ilche seduce e abbandona. Ilche illude e poi delude in mezzo giro di calendario. La favola che diventa un incubo, in Serie A e pure in Superlega. Due avventure che rischiano di essere ai titoli di coda. Una doppia retrocessione che se sui campi disembra essere una inesorabile destinazione dopo la “destinazione Paradiso“ che il 29 maggio del 2022 aveva portato ildi mister Stroppa in A, sotto rete è ancora tutta da giocare. Le classifiche dele della Mint Veromaschile sono impietose. Ci hanno provato anche gli assessori a chiamare a raccolta tifosi e appassionati per sostenere di più le “loro“ squadre nelle sfide di casa. Niente da fare. Entrambe le squadre sono ultime. In una stagione che ha disegnato una parabola discendente. Quasi in caduta libera, a guardare il ruolino di marcia.