Montevarchi. Bilancio positivo per la Festa del Cioccolato

Arezzo, 19 febbraio 2025 – Era partito con il maltempo, ma il fine settimana di sole ha rimesso le cose a posto. "Choco Varchi", ladelartigianale, ha arricchito questo week end il centro di. E tanta gente ha voluto prendere parte ad una iniziativa in omaggio al cosiddetto "cibo degli dei". Una iniziata venerdì scorso, che ha trasformato il cuore della città in un "paradiso" per gli amanti del cacao, con un ricco programma di degustazioni, laboratori e show cooking dedicati all'arte della cioccolateria. Nel primo giorno gli stand hanno accolto le classi delle scuole primarie e secondarie dei tre Istituti comprensivi della città, per una dimostrazione del processo di trasformazione delle fave di cacao fino al prodotto finito. A commentare gli show cooking dell'evento ea guidare i visitatori in un viaggio tra vino eè stato poi il giornalista e critico gastronomico Stanislao Liberatore.