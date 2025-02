Lanazione.it - Montevarchi. Al via il Carnevale dei Ragazzi

Arezzo, 19 febbraio 2025 – Il “dei”, una delle tradizioni più amate di, celebra quest'anno il suo 70° anniversario, con un programma che dal 22 febbraio al 4 marzo offrirà momenti di allegria e tradizione. Domenica 23 febbraio, alle ore 14.30, prenderà il via la sfilata dei carri allegorici e del trenino nel centro storico, con stand di cenci e brighelle e le giostre per i più piccoli in piazza Varchi e Vittorio Veneto. Protagonisti saranno i bambini, con maschere, concorsi e tanto divertimento. Tutto il programma è stato presentato dal Sindaco Silvia Chiassai Martini, dall'Assessore alla Promozione del Territorio Sandra Nocentini, dal Presidente del Comitato delGherardo Donati, dalla Pro Loco rappresentata da Manuela Corsi e dalla Società Cooperativa Pestello, con Marcello Bossini.