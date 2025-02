Tarantinitime.it - Montemesola, i Carabinieri incontrano gli studenti della scuola Pascoli

Tarantini Time QuotidianoGlisecondaria di primo grado “Giovanni” dihanno avuto l’opportunità di trascorrere un giorno con iCompagnia di Martina Franca, per confrontarsi sul tema del bullismo e del cyber bullismo.L’iniziativa, che rientra nel protocollo di collaborazione “CulturaLegalità” tra Arma deied il mondo, ha visto la partecipazione del ComandanteCompagnia, Capitano Silvana Fabbricatore, accompagnato per l’occasione dal Comandantelocale Stazione, Luogotenente Francesco Muolo e di oltre cento ragazzi dell’Istituto, accompagnati dal dirigente scolastico e dagli insegnanti.Durante l’incontro, è stato illustrato agli alunni come riconoscere i segnali del bullismo e di come poterlo affrontare, sia nella vita reale che online.