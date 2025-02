Lopinionista.it - Montecitorio, question time con il ministro Urso

ROMA – Si svolgerà oggi, 19 febbraio, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento.Ildelle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte ad arginare i fenomeni di sfruttamento lavorativo nell’ambito delle filiere del made in Italy (Grimaldi – AVS); sullo sviluppo dell’industria aerospaziale italiana (Bignami – FDI); sulle iniziative volte a salvaguardare la continuità produttiva degli stabilimenti liguri della Piaggio aerospace e i relativi livelli occupazionali, con riferimento alla procedura di cessione all’azienda turca Baykar (Pastorino – Misto-+Europa); sulle iniziative a sostegno della produzione industriale nazionale a tutela dei livelli occupazionali, nonché per stimolare la crescita economica e rafforzare la competitività (Pavanelli – M5S); sull’adozione del Libro bianco sulla nuova strategia italiana di politica industriale (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP).