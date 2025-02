Lopinionista.it - Montecitorio, question time con i ministri Lollobrigida e Nordio

ROMA – Si svolgerà oggi, 19 febbraio, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco, risponderà a un’interrogazione sulle iniziative volte a salvaguardare la produzione nazionale di ortofrutta, attraverso un corretto equilibrio tra esigenze produttive e sicurezza alimentare (Pierro – Lega).Il ministro della Giustizia, Carlo, risponderà a interrogazioni sulle iniziative normative per limitare il ricorso alla custodia cautelare, anche nell’ottica della riduzione del sovraffollamento all’interno delle carceri (Calderone – FI-PPE); sulle iniziative in relazione alla situazione all’interno delle carceri, con particolare riferimento al sovraffollamento e al fenomeno dei suicidi (Benzoni – AZ-PER-RE); sulle tecnologie in uso alla polizia penitenziaria (Braga – PD-IDP); sulle risorse finanziarie destinate al funzionamento del Diparnto dell’amministrazione penitenziaria, del Gruppo operativo mobile e del Nucleo investigativo centrale e chiarimenti in ordine ad attività di intercettazione svolte da strutture finanziate dal Ministero della giustizia (Faraone – IV).