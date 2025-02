Ilrestodelcarlino.it - Monopattini, impennata di noleggi nel 2024: "Ma ora l’obbligo del casco scoraggia gli utenti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilè stato un anno da record per le flotte libere dia Rimini. Ma il 2025 non si è aperto con le stesse aspettative per effetto delle modifiche al codice della strada che hanno colpito anche itanto da metterne in discussione l’esistenza delle flotte libere tanto apprezzate dai turisti. "Siamo fiduciosi. L’estate si farà anche quest’anno", premette Alessio Raccagna responsabile area Sud Europa per Lime, uno dei due gestori del servizio a Rimini assieme a Bird. Il terremoto provocato dalle modifiche al codice, potrebbe risolversi in tanto fumo e poco arrosto. E’ questa la speranza dei gestori. "Vi sono emendamenti presentati dalla stessa maggioranza di governo nel decreto milleproroghe per modificare alcune parti del codice, inclusa quella relativa ai