Monica Bellucci si converte al biondo | addio nero corvino

Da sempre manifesto della bellezza mediterranea con la carnagione ambrata, gli occhi scuri e i lunghi capelli corvini,ha ceduto al fascino delle schiariture e del. E il risultato ha colpito nel segno.L’attrice sessantenne, ospite con il compagno Tim Burton di un evento organizzato a Dubai da Cartier, ha sfoggiato un’inedita capigliatura schiarita, che sotto le luci dei fotografi è diventata quasi bionda. Una nuance che le dona moltissimo, addolcendo e scaldando i suoi lineamenti, e cheha abbinato a un look da vera diva.sognoall’evento di CartierLa star ha infatti indossato un abito dal taglio a sirena di pizzofirmato Balenciaga e collana Cartier – of course – tempestata di diamanti, sfoggiando un make-up d’ispirazione old Hollywood con cat-eye e labbra delicatamente rosate.