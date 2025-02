Mondiali di Biathlon Giacomel è argento nella 20 km | fa il primo podio individuale iridato

Leggi su Ilfaroonline.it

Lenzerheide, 19 febbraio 2025 – Un immenso Tommasosale sulaidi, in svolgimento a Lenzerheide, in Svizzera.Mette al collo la prima medaglia dell’Italia in competizione e il suoallorodella carriera.Il racconto della gara e le dichiarazioni – Fonte FISI/fisi.orgL’diha preso forma grazie al 19 su 20 al tiro: il singolo errore è arrivato nel quarto ed ultimo poligono (0-0-0-1) con il ventiquattrenne trentino delle Fiamme Gialle cha ha così completato la prova con un ritardo di 52?4 nei confronti del francese Eric Perrot (0-1-0-0), autore di una prova sontuosa per tenere a bada l’azzurro. Sorretto da sci velocissimi, il ventitreenne transalpino ha trionfato in 47’58?1, con ilcompletato dall’altro transalpino Quentin Fillon Maillet (2-0-1-0), terzo a 1’59?5 nonostante i tre errori al tiro, altro elemento che sottolinea la bontà dei materiali.