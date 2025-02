Oasport.it - Mondiale Superbike 2025: tutti i piloti iscritti, i team e le nazionalità

Signore e signori, si comincia. Ildiè ormai alle porte e prossimo week end (21-23 febbraio) si farà sul serio. Sarà il Round di Phillip Island (Australia) a dare il via alle danze. Un percorso, fatto da 12 appuntamenti, in cui l’ultima fermata sarà a Jerez De La Frontera (Spagna), sul circuito Angel Nieto (17-19 ottobre).23sulla griglia di partenza e sei i centauri italiani. Nicolò Bulega è il primo della lista, visto quanto fatto l’anno scorso e il secondo posto in graduatoria. A seguire Danilo Petrucci, messa alle spalle l’esperienza nella Daker tra i camion, tornerà in sella alla Ducati Barni Spark Racinge sarà in coppia con Yari Montella, a comporre un duo tutto tricolore.Il roster deinostrani tra le derivate della serie è completato da Axel Bassani (Kawasaki), Andrea Locatelli (Yamaha) e Andrea Iannone sulla Rossa delPata Go Eleven.