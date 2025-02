Oasport.it - Monaco rassicura: “L’immagine di Sinner non è a rischio. Djokovic fastidioso: non aspettava altro”

Il caso Jannikha sconvolto ovviamente l’ambiente del tennis e dello sport in generale. Alla fine il numero uno del mondo è stato sospeso dalla WADA per tre mesi, un piccolo stop che accontenta tutti ma che sicuramente non convince per la gestione avuta dalla WADA sulla situazione. Ne hanno parlato a Tennismania su OA Sport i nostri esperti.Le parole del telecronista di Eurosport Guido: “Cerco negli ultimi anni di fidarmi soprattutto delle competenze altrui più che delle mie. Avendo vissuto questa confusione generale in un anno, vacilla un po’ tutto. Sia quando ascolti pareri autorevoli, a maggior ragione quando ascolti qualunque persone che dice la sua. C’è un po’ di imbarazzo. A me quello che viene da dire, prendendola da appassionato/tifoso, sono molto sollevato per questa situazione.