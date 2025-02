Molti capi di Stato sembrano impegnati nel gioco dei quattro cantoni non a cercare di por fine alle guerre

Leggi su Ildenaro.it

Diventa di giorno in giorno più arduo il tentativo di comprendere quale sia il vero motivo per cui i cieli, in buona parte quelli a est del mondo, negli ultimi giorni siano più che mai affollati di aerei presidenziali, tra cui l’Air Force One.Ci sarebbe da fare una liaison – si è giocato soprattutto a Parigi. – con il film di tanti anni fa intitolato Grand Hotel, il cui sottotilo era Gente che va, gente che viene. Tanto sono le trasferte che stanno impegnando quei n°1 della propria nazione. La prima impressione che si riceve, subito dopo aver commentato i vari sprechi (tempo, denaro, attenzione che sarebbe potuta essere dedicata a altro etc) è che ognuno di quei Grandi ponga in seconda battuta il problema- a questa mano l’Ucraina, a un’ altra, con molta probabilità, Israele e annessi e connessi -quando lo scopo principale è quello di guadagnare, per sé e per il suo paese, un posto al sole, più precisamente un upgrading nella graduatoria per importanza nell’ accezione più ampia del termine.