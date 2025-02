361magazine.com - Mocha Mousse, lo sguardo di Rose Villain: le lenti ispirate al Pantone 2025 sono già le più desiderate

L’accessorio beauty più cool del momento trasforma locon un twist sofisticato e ultra chic, proprio come quello di. E in un attimoè già un must Cambia il colore dell’anno, cambia il mood beauty. Seha decretato ** come la sfumatura regina del, Desìo – il brand dicolorate amato da celeb e beauty addicted – lo ha trasformato in un accessorio che promette di rivoluzionare il concetto di. Il risultato?a contatto dall’effetto soft glam che scaldano locon un mix perfetto di marrone caldo e beige vellutato.Già avvistate sui social in wishlist tra le tendenze più hot del momento, questeridefiniscono il concetto di naturalezza con un twist di eleganza. Perfette per intensificare gli occhi scuri o dare un’allure sofisticata a quelli chiari, diventano il dettaglio chiave per chi ama sperimentare con il proprio beauty look.