Lopinionista.it - Miti, leggende e credenze pagane nell’Arte Digitale di Lucilla Labianca, raccontando il passato con i mezzi più contemporanei

I temi mitologici, così come le iconografie classiche, hanno attraversato i secoli anche in virtù della narrazione che gli artisti ne hanno dato lasciando una traccia di come la pittura e la scultura potessero costituire, e costituiscano, un costante legame con ile con la consapevolezza di quanto esso, nel suo significato più profondo, di inserisca nel contesto di quella gamma di emozioni e di sensazioni che vanno al di là delle epoche, seppur espresse in maniera differente sulla base delle abitudini e delle attitudini del momento storico in cui gli autori hanno vissuto e operato. Il fascino di tutto ciò che appartiene a un’epoca lontana sulla quale si è basata la cultura moderna che non può dimenticare quellee quei dogmi ormai superati eppure appartenenti al sapere comune dei nostri avi, diviene base preponderante dell’espressione artistica della protagonista di oggi che svela la particolarità di mantenere una rappresentazione tradizionale attraverso la sperimentazione di tecniche fortemente attuali e al passo con l’evoluzione dei tempi.