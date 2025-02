Dayitalianews.com - Mistero sulla morte di Karine Cogliati, ritrovata nel bosco con braccia legate. Catturato un uomo in fuga

Leggi su Dayitalianews.com

Si continua a indagaremisteriosa di, 26ennesenza vita nei boschi di Carate Brianza, in provincia di Monza. Sono tanti i punti da chiarire, a partire dal ritrovamento del corpo:aveva le caviglie e leannodate ad una felpa, resta da capire perché.Le indaginidiIntanto è arrivata la notizia che i carabinieri avrebbero rintracciato e fermato un46enne, indopo l’avvio delle indagini, che avrebbe occultato il corpo della giovane. La ragazza da anni viveva senza una fissa dimora e sembra che avesse problemi di tossicodipendenza. Sul caso sta indagando la procura di Monza e per il momento non si esclude alcuna pista, benché sembra che sul corpo della giovane non siano stati trovati segni di violenza.