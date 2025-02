Mistermovie.it - Mister Movie | Nuova Data di Uscita per il Prossimo Film di Steven Spielberg

Ildiha ricevuto unadi, spostandosi al 12 giugno 2026. Questo cambiamento posiziona illontano dalle uscite di "Avengers: Doomsday" e "The Mandalorian & Grogu", evitando una competizione diretta con questi colossi del box office.Dettagli suldiTitolo e Trama: Sebbene i dettagli siano ancora avvolti nelo, ilè descritto come un evento cinematografico legato agli UFO. Tra i titoli vociferati ci sono "The Dish" e "Disclosure". La sceneggiatura è firmata da David Koepp, noto per "Jurassic Park", e si basa su un'idea originale di.Cast: Il cast stellare include Emily Blunt, Josh O'Connor, Colman Domingo, Colin Firth, Eve Hewson e Wyatt Russell. Questo ensemble promette di portare profondità e talento al progetto.