Mistermovie.it - Mister Movie | John Malkovich spiega perché ha rifiutato tutti i film Marvel fino a “I Fantastici Quattro: Primi Passi”

Leggi su Mistermovie.it

, uno degli attori più acclamati e riconoscibili al mondo, ha recentemente rivelato il motivo per cui ha deciso di unirsi alCinematic Universe (MCU) nel prossimo"The Fantastic Four: First Steps". Questo annuncio ha sorpreso molti fan, dato chenon aveva mai partecipato a un franchise di supereroiad ora.si Unisce alCinematic Universe in "The Fantastic Four: First Steps"Praticità e Accordi Economici: In un'intervista con GQ Magazine,hato che la sua esitazione nel partecipare ain passato non era legata a considerazioni artistiche, ma piuttosto a questioni pratiche. Gli accordi di pagamento proposti non valevano il tempo e l'impegno fisico richiesti.ha sottolineato che, considerando la natura estenuante della realizzazione di questi, un compenso adeguato era fondamentale per convincerlo a partecipare.