Mister Movie | Il Cameo in Thunderbolts dopo Captain America | Brave New World

New" ha suscitato un notevole interesse tra i fan del Marvel Cinematic Universe (MCU), in particolare per il debutto di Anthony Mackie nei panni di. Il film non solo ha messo in evidenza la storia di Sam Wilson, ma ha anche richiamato eventi e personaggi chiave del passato dell'MCU, aprendo la strada a futuri sviluppi narrativi."New" e le Prospettive Future del MCUOltre alla presenza di Sam Wilson, il film ha visto il ritorno di vari personaggi noti, tra cui:Joaquín Torres, il nuovo FalconThaddeus “Thunderbolt” RossIsaiah BradleySamuel Sterns, conosciuto come il LeaderBucky Barnes, interpretato da Sebastian StanL'inclusione di Bucky Barnes è stata particolarmente significativa, evidenziando la forte connessione tra lui e Sam Wilson, ulteriormente sviluppata durante gli eventi della serie "The Falcon and the Winter Soldier".