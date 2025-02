Metropolitanmagazine.it - ‘Mission: Impossible – The Final Reckoning’ valuta il debutto al Festival di Cannes

Sebbene non sia stata presa alcuna decisione, “Mission:— TheReckoning” stando unaldi, che potrebbe vedere Tom Cruise star internazionale dell’evento. E quindi anche Ethan Hunt potrebbe approdare sulla Croisette. La Paramount, che ha rifiutato di commentare la notizia, distribuirà il film nelle sale italiane il 23 maggio, che cade durante la seconda settimana del. Il film dovrebbe essere l’ultima uscita di Cruise nei panni della spia dell’IMF. La Paramount ha una ricca storia con il, e così anche Cruise, il cui ultimo viaggio a, per “Top Gun: Maverick” nel 2022, è stato un trionfo. Il film ha incassato 1,45 miliardi al botteghino mondiale e ha persino ottenuto sei nomination agli Oscar, vincendo una statuetta per il miglior sonoro.