Piperspettacoloitaliano.it - Miss Fallaci recensione fiction: Miriam Leone è troppo distante dalla vera Oriana Fallaci

Arriva su Rai 1 lacon protagonista, nei panni di, una delle giornaliste più influenti del XX secolo. Cosa pensiamo di questa serie tv ? Da vedere o no ? Ecco la nostradi, gli inizi diAmbientata alla fine degli anni ‘50, questa stagione segue gli inizi della carriera di, quando era ancora conosciuta come “la ragazza del cinema” e lavorava come cronista per il settimanale italiano “L’Europeo”. Fu in quel periodo chetrasformò il suo primo viaggio negli Stati Uniti in un’occasione irripetibile, incontrando personalità straordinarie e dipingendo un ritratto tagliente, spesso crudo e ironico, della società americana e del mondo dorato di Hollywood. Quegli anni furono segnati anche da profondi turbamenti personali, tra cui una relazione intensa e tormentata con il collega giornalista Alfredo Pieroni.