Miss Fallaci | la serie tv sulla vita e gli esordi di una giovane Oriana

Nella serata di martedì 18 febbraio, Rai1 ha ospitato il debutto di, la minidedicata agli anni giovanili della celebre giornalista e scrittrice. Interpretata da Miriam Leone, la fiction ha conquistato 3.260.000 spettatori, registrando un buon 18,3% di share e vincendo la sfida degli ascolti della serata.Annunciata sul palco dell’Ariston durante la terza serata del Festival di Sanremo, la– diretta da Giacomo Martelli, Luca Ribuoli e Alessandra Gonnella – si snoda in otto episodi, suddivisi in quattro prime serate, con l’ultima puntata prevista per l’11 marzo. Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, la produzione ripercorre la scalata dellanel mondo del giornalismo, partendo dai suoinegli anni ’50 con L’Europeo.Trama dellaracconta gli anni della formazione di, dai suoinel settimanale L’Europeo fino all’affermazione come reporter di fama internazionale.