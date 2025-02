Lettera43.it - Mira Murati, l’ex Cto di OpenAI lancia Thinking Machines Lab

, ex Cto di, ha presentato la suaLab, startup con cuila sfida alla sua ex azienda nel campo dell’intelligenza artificiale. Con lei anche John Schulman, ex co-founder della madre di ChatGPT, e un team di quasi 30 persone tra cui sei ex dipendenti di Sam Altman e altri esperti giunti da CharacterAI e Google DeepMind. L’obiettivo è chiaro: sviluppare un sistema multimodale capace di «lavorare in modo collaborativo con le persone e di adattarsi allo spettro delle competenze umane oltre che abilitarne uno più ampio». In sei anni inha contribuito alla nascita non solo del chatbot più famoso al mondo, ma anche di Dall-E e del sistema di generazione di codice Codex che ha alimentato le prime versioni di Copilot.Today, we are excited to announceLab (https://t.