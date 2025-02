Ilrestodelcarlino.it - Minoranza con i bavagli. Interrogazione giornalisti, l’opposizione protesta. Il sindaco: decoro offeso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

della, ieri pomeriggio, in consiglio comunale. I rappresentanti del, infatti, hanno indossato ilo in occasione dell’presentata dai ‘colleghi’ di maggioranza, con primo firmatario Emidio Premici, relativa al presunto conflitto d’interesse di alcunidel Piceno che sono anche dipendenti pubblici. Sulla vicenda, tra l’altro, era intervenuto lunedì anche il presidente dell’Ordine deidelle Marche, Franco Elisei, che ha avuto un colloquio con ilMarco Fioravanti: l’Ordine ha criticato l’della maggioranza sostenendo che "nella sua genericità mette in discussione la libertà di stampa e il diritto di critica. Una cosa inaccettabile in democrazia, con effetti controproducenti per tutte le parti in causa.