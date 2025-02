Ilfattoquotidiano.it - Milleproroghe, il governo congela la norma anti-porte girevoli: i magistrati ai vertici dei ministeri potranno tornare subito in toga

Per inominati dalMeloni le norme “” non valgono più. Lo prevede una modifica inserita al Senato nel testo del decreto, ora alla Camera per l’approvazione definitiva. Il comma 8-ter dell’articolo 10 “” le regole previste della riforma Cartabia del 2022 per le toghe chiamate a fare i dirigenti nei: divieto di esercitare attività giurisdizionale per un anno dalla cessazione dell’incarico e, soprattutto, divieto di assumere incarichi aidegli uffici (presidente di Tribunale, procuratore capo e così via) per ulteriori tre anni. Unativa pensata per evitare che il mandato politico diventasse un trampolino di carriera.Queste disposizioni, prevede però ora il, si applicheranno solo “agli incarichi assunti dopo il 31 agosto 2026” per tutte le amministrazioni titolari di interventi del Pnrr.