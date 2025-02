Quotidiano.net - Mille trovatelli adottati, nuovo traguardo per la trasmissione tv “Dalla parte degli animali”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 19 febbraio 2025 –dopo gli appelli in tv. E’ ilraggiuntopiùsta della tv italiana, “”, ideata e condottaparlamentare Michela Vittoria Brambilla, in onda dal 2017 tutte le domeniche mattina su Rete4. Il programma televisivo da otto anni accompagna le famiglie italiane alla scoperta del mondo, d’affezione, domestici e selvatici. La, che ha contribuito a creare e ad alimentare negli italiani una nuova coscienza di amore e rispetto per gli, oggi festeggia ilsimo trovatello adottato, che si aggiunge alle migliaia di, cani e gatti ma anche cavalli, asinelli, maialini, caprette, galline che hanno trovato casa in ognidi Italia con “”.