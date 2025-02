Lapresse.it - Milano, omicidio in panetteria: fermato il figlio del titolare

Leggi su Lapresse.it

Vagava nei pressi di Porta Genova, a, e lì, lunedì sera alle 20.30, è statodalla polizia Raffaele Mascia, ildeldelladi piazzale Gambara ritenuto il presunto killer in fuga, responsabile dell’del 49enne ucraino Ivan Disar. L’uomo è morto in una sparatoria avvenuta sabato 15 febbraio all’interno del locale in cui è rimasto gravemente ferito anche il suo connazionale, Pavel Kioresco.Il 22enne è stato portato nel carcere di San Vittore diGli investigatori diretti dal capo della squadra mobile, Alfonso Iadevaia, hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti del 22enne con le accuse divolontario e tentato, entrambi aggravati dai futili motivi, e porto abusivo d’arma. Il giovane, che avrebbe già fatto parziali ammissioni ma nessuna di queste è stata messa in un verbale ufficiale, è stato portato in carcere a San Vittore.