Dayitalianews.com - Milano, monossido di carbonio da uno scaldabagno: grave un uomo, morto il suo gatto

Undi 32 anni è rimasto intossicato a causa di una fuga didiavvenuta nel suo appartamento di. Il suo.L’incidente domestico è avvenuto questa notte (19 febbraio) a, in un appartamento, dove vive una coppia con due gatti. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i vigili del fuoco.L’allarme è scattato verso l’1,30; i soccorsi sono intervenuti in un’abitazione di via Pepe, nella zona nord della città.I soccorritori hanno trovato undi 32 anni in gravi condizioni, trasferito in codice rosso all’ospedale Niguarda dove è stato sottoposto a un trattamento iperbarico urgente. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. La compagna di 44 anni e uno dei due gatti non hanno avuto conseguenze, l’altro felino, invece, è