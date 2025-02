Milano la sparatoria al campo rom che ha ferito padre e figlio | la falsa pista della rapina e l’ipotesi della vendetta

Leggi su Open.online

Nessuna. Sarebbe stata tutta una messinscena quella descritta dai testimoni che sostengono di aver visto il ferimento di Marco e Kevin Deragna,sinti di 58 e 29 anni che lunedì sera sono stati portati dalrom di via Chiesa Rossa diall’ospedale Humanitas di Rozzano. Dopo l’allarme, scattato intorno alle 21.30 di lunedì sera, le forze dell’ordine hanno trovato bossoli sparsi per strada tra il cortile e l’ingresso dal, macchie di sangue e fioriere rovesciate. I testimoni parlano di un tentativo diper mano di un «commando». Un gruppo di quattro persone incappucciate che sarebbe arrivato a bordo di un’Audi station wagon e avrebbe sparato alle gambe di Marco e Kevin. Chi ha sparato alrom non voleva uccidereSecondo quanto riporta l’edizione milanese del CorriereSera, nemmeno il momento del ferimento è certo.