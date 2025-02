Ilgiorno.it - Milano, K-Way celebra 60 anni con una mostra al Museo della Permanente: installazione e workshop con Pongo

, 19 febbraio 2025 – Divertimento, creatività e gioco si fondono in unaitinerante sugli oggetti di design che hanno cambiato la nostra vita quotidiana. In occasione del suo 60°versario, K-Way presenta “In Y/Our Life”, un’esposizione globale e multidisciplinare che si terrà apresso ildal 26 febbraio al 2 marzo 2025, con ingresso gratuito. L’evento, curato da Nova Express e Gianluigi Ricuperati,l’evoluzione del brand e il suo impatto sulla vita quotidiana attraverso collaborazioni con marchi iconici e artisti internazionali. Il suo scopo è quello di raccontare non solo l’iconicità del brand francese, ma anche l’impatto culturale e commerciale degli altri marchi entrati nella vita di tutti i giorni attraverso un percorso tra archivi, design e arte.