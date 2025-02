Ilgiorno.it - Milano, i giochi da tavolo si mettono in mostra tra storia e curiosità: appuntamento al Wow Spazio Fumetto

, 19 febbraio 2025 – Monopoly, RisiKo!, Cluedo o Dungeons & Dragons: avete voglia di trascorrere qualche ora immersi nell’universo deidao dei giocattoli? Wow, in collaborazione con Assogiocattoli, ospita una doppiaimperdibile alla scoperta del gioco e del giocattolo. Un’iniziativa che ci regala un salto nei dolci ricordi del passato, ma che nasce soprattutto per promuovere e divulgare il valore educativo, sociale e pedagogico che il gioco ricopre nella vita di tutti i giorni. La prima parte dell’esposizione, dal titolo “sule mito del gioco dadal 2500 a.C. a. domani”, sarà visitabile dal 1° marzo al 19 aprile e porterà il pubblico alla scoperta dell’immenso universo del gioco da, raccontando la suadalle origini ai grandi cult, fino alle più recenti carte collezionabili, mettendo in risalto il legame con altri media come il cinema e le serie tv.