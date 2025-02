Lapresse.it - Milano, Basciano indagato per rissa in discoteca con amico di Dj Francesco

Alessandrodalla Procura dipere percosse per la lite con undiFacchinetti che sarebbe avvenuta il 6 febbraio nellaHollywood diin cui è stato scortato fuori dal locale dalla security. La denuncia è arrivata sulla scrivania del pubblico ministero Antonio Pansa, lo stesso magistrato che con l’aggiunto Letizia Mannella indaga l’ex volto di Uomini&Donne e del Grande Fratello Vip per lo stalking denunciato dalla sua ex compagna, Sophie Codegoni.Il video pubblicato su Instagram dal giornalista ParpigliaUn video con gli istanti finali dellanel locale di corso Como era stato pubblicato su Instagram dal giornalista di gossip Gabriele Parpiglia a cuiaveva risposto a sua volta sui social. “Un video per dipingermi come fa comodo al ‘politicamente corretto – ha scritto il 35enne – Ma alle situazioni bisogna sapere dare un contesto e non strumentalizzare e manipolare ‘l’informazione'”.