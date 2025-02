Lapresse.it - Milan, Theo Hernandez su Instagram: “Chiedo scusa a compagni e tifosi”

“Il calcio è imprevedibile: ci offre grandi gioie, ma anche momenti dolorosi. Oggi provo un’immensa frustrazione.ai mieiper averli lasciati in dieci e mi scuso con iche ci sostengono sempre”. In un post suil terzino delchiedepubblicamente all’indomani dell’eliminazione dei rossoneri dalla Champions League da parte del Feyenoord. Il giocatore francese è stato espulso in avvio ripresa, ricevendo il secondo giallo per simulazione e favorendo la rimonta degli olandesi. “Ma questo club è una famiglia e insieme ci riprenderemo. Rialziamoci tutti insieme. Io per primo. Forza”, ha aggiunto.