Milan-Theo Hernandez, storia d'amore al capolinea: in arrivato la multa. La situazione

Ilsi separeranno al termine della stagione, laè al, per il terzino in arrivo anche unaLatra ilè ormai al. Le trattative per il rinnovo di contratto sono ormai ferme da mesi per le richieste alte del suo agente e le prestazioni in campo non sono di certo tra le migliori e questo non può che allontanare la sua permanenza in rossonero.Dopo l’ennesimo errore nella partita contro il Feyenoord, un doppio giallo che è costato caro ai rossoneri, l’hastagsu x raccoglie oltre quindici mila post: anche senza scorrerli tutti, è evidente l’umore di chi sfoga la delusione sui social. È lui il grande colpevole., e ora chi lo compra? View this post on InstagramA post shared by T H E O H E R N A? N D E Z (@al: inla