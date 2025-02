Rompipallone.it - Milan, svolta Leao: tre affari pesantissimi dopo la Champions

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 19 Febbraio 2025 20:58 di Alessandro BastaIlprogetta il futurol’eliminazione dallaLeague:per, in lista treLa società rossonera ha già dimostrato durante la sessione di calciomercato di gennaio di non andare per il sottile quando capisce che è necessario rivoluzionare la squadra. La società ha investito parecchio, portando ao calciatori importanti come Joao Felix, Santiago Gimenez e Kyle Walker, nomi subito pronti per cambiare il destino della squadra.Purtroppo, però, le cose non sono andate per il meglio, dato che quello che era diventato il primo obiettivo stagionale, quindi un percorso di pregio inLeague, è svanito già ai playoff contro il Feyenoord. Sergio Conceicao ha fatto mea culpala partita, ma la realtà è che la dirigenza ha in programma diversi cambiamenti in estate nella rosa a disposizione del portoghese.