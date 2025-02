Tvplay.it - Milan, piove sul bagnato: infortunio per un titolare e doccia gelata

Nuovoin casain vista delle prossime partite. Dopo la brutta eliminazione dalla Champions League, il club rossonero dovrà fare i conti con un nuovo stop che potrebbe complicare i piani di Conceicao in vista delle prossime gareSuona l’allarme in casadopo l’eliminazione dalla Champions League a opera del Feyenoord. Dopo la beffa per la mancata qualificazione, Conceicao dovrà fare i conti anche con l’di Walker. Il difensore inglese, infatti, ha rimediato un fastidio al flessore durante le ultime fasi della sfida contro il Feyenoord e non è escluso che l’ex Manchester City possa stare a riposo per la prossima gara contro il Torino.sulper un(LaPresse) TvPlay.itTutto dipenderà dalle risposte dall’infermeria nelle prossime ore.