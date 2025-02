Rompipallone.it - Milan, Ibrahimovic senza peli sulla lingua: deciso il futuro di Conceicao

Leggi su Rompipallone.it

Il Senior Advisor delnon nasconde la decisione suldi Sergio Conceiçao, in preda all’ennesima crisi dei rossoneri.Giornata deludente, quella di ieri, per le squadre italiane impegnate in Champions League. Non solo l’Atalanta, ma anche ilnon è riuscito a ribaltare la sconfitta dell’andata dei playoff della competizione. I rossoneri vivono una pessima stagione e sul banco degli imputati è finito anche Sergio Conceiçao. Il tecnico lusitano non è riuscito a sovvertire completamente la tendenza dei risultati, continuandoscia lasciata da Paulo Fonseca. Ildell’ex Porto, dunque, è in bilico. A fare chiarezza, tuttavia, ci ha pensato Zlatanin prima persona: l’annuncio del dirigente spiazza tutti.svela la decisione suldi ConceiçaoIlha piena fiducia in Sergio Conceiçao.