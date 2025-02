Rompipallone.it - Milan, i quotidiani non lasciano scampo dopo il Feyenoord: il giudizio sul big è pesantissimo

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 19 Febbraio 2025 9:30 di Clemente Grimaldiil pesante tonfo di ieri sera in Champions, i principalinazionali non usano parole al miele per i big rossoneriSiamo appena al 19 febbraio e il sogno europeo rossonero è già arrivato ai titoli di coda: tra Zagabria e Rotterdam ildi Conceicao butta alle ortiche una qualificazione agli ottavi che era praticamente in tasca, lasciando l’amar in bocca a tutti i tifosi rossoneri.L’eliminazione nel doppio confronto contro ilè solo l’ennesima tappa di un cammino isterico, nervoso e continuamente altalenante, enfatizzato dall’atteggiamento autoritario ma non autorevole di Conceicao, il quale fatica ancora ad avere in pugno lo spogliatoio e che non sembra ancora pronto per guidare un club come il