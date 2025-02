Calciomercato.it - Milan fuori dall’Europa: cambia anche la data del match di Serie A

La squadra rossonera esce prematuramente di scena dalla Champions League per mano del Feyenoord: nuovaper il recupero di campionato Disfattain Champions League, con i rossoneri che escono di scena già ai playoff di Champions League di fronte al Feyenoord.dalla Champions (LaPresse) – Calciomercato.itNon è bastato il guizzo dopo pochi secondi dell’ex Gimenez per staccare il passa qualificazione e completare la rimonta, dopo l’1-0 maturato per gli olandesi nella gara d’an. Carranza nella ripresa gela il ‘Meazza’ rossonero e mette nei guai Sergio Conceicao, che fallisce l’obiettivo del passaggio agli ottavi e un ipotetico scontro tutto meneghino contro l’Inter. Dominionel primo tempo, mentre nella ripresa ci ha pensato Theo Hernandez ad affossare le speranze del ‘Diavolo’.