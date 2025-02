Sport.quotidiano.net - Milan, Conceiçao: "La faccia per questa eliminazione la metto io. C'è rabbia e delusione"

o, 18 febbraio 2025 – Ilsaluta la Champions League tra ladel pubblico di San Siro: dopo lo 0-1 patito in Olanda nel match d’andata dei playoff, infatti, i rossoneri sono stati riacciuffati sull’1-1 Dal Feyenoord che ha così staccato il pass per gli ottavi di finale. Un’indiscutibilmente viziata dall’espulsione a inizio ripresa di Theo Hernandez che, già ammonito per una trattenuta su avversario, ha rimediato il secondo giallo lasciando i suoi in dieci. Rimasto in inferiorità numerica, il– che aveva colpito dopo appena 40” con l’ex di serata Gimenez e aveva creato altre occasioni per raddoppiare nei primi 45’ (palo colpito dallo stesso Hernandez) – ha perso completamente lucidità, lasciando campo al Feyenoord che al 73’ ha pareggiato i conti con il neoentrato Carranza e ha poi difeso questo preziosissimo risultato al cospetto di unche non è più riuscito a pungere.