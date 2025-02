Dailymilan.it - Milan, Codice Gerenzani: la folle notte di San Siro libera nuovamente la panchina di Sergio Conceiçao…

Per illadi SanladeldiConceiçao. Chi arrivererà al suo posto?Disastro! Giusta eliminazione dalla Champions League dopo un tristemente memorabile secondo tempo da horror. Theo Hernandez è il grande responsabile a causa di uno suo scellerato tentativo di ottenere un rigore inesistente, dopo una prima ammonizione evitabile in seguito ad un gratuito fallo a centrocampo, già nel primo tempo: secondo giallo incontrstabile per simulazione efonda per il.Dopo un buon primo tempo, sbloccato subito dall’ex Santiago Gimenez, costellato da una copiosa serie di goal falliti, la partita viene stravolta dall’ espulsione di Theo Hernandez e definitivamente compromessa dai gravi errori commessi da Mister Conceiçao.