Ilfattoquotidiano.it - “Mike Tyson ha curato il Parkinson con il veleno di rospo”: cosa c’è di vero nella strana teoria di Jake Paul. La risposta del pugile

Lae pericolosadiè stata enunciata nel podcast di Adin Ross: “ha ile si ècondi“. Il 28enne ha sfidato Iron, vincendo ai punti, nel discusso match d’esibizione andato in scena lo scorso 16 novembre in Texas. Come prevedibile, quest’affermazione ha sollevato una marea di reazioni di ogni genere. L’entourage dell’ex campione del mondo è stato di fatto costretto a intervenire per negare quanto sostenuto dallo youtuber.“Sta benissimo.è felice e perfettamente sano. Non ha ilné nessun’altra malattia”, hanno affermato il membro del team diriferendosi allo stato di salute del suo assistito. Lo stessoha fatto subito retromarcia: “non aveva il, diamine. Ma perché Internet è così stupido? Mi sono espresso male.