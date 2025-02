Lettera43.it - Microsoft, fondatore e proprietario del colosso del software

Bill Gates nasce a Seattle il 28 ottobre 1955, figlio di William H. Gates II, avvocato, e Mary Maxwell, dirigente di un’importante banca. Fin da piccolo dimostrò una grande curiosità intellettuale e una grande capacità di apprendimento, caratteristiche che lo portarono, all’età di 13 anni, a frequentare la prestigiosa Lakeside School. Proprio in questa scuola privata entrò in contatto per la prima volta con il mondo dei computer grazie a un programma che consentiva agli studenti di utilizzare dei terminali. Qui conobbe Paul Allen, con cui condivise la passione per la programmazione e con il quale avrebbe poi dato vita a.I primi progetti con AllenBill Gates (Imagoeconomica).Nel 1972, ancora adolescenti, Gates e Allen realizzarono il loro primo progetto imprenditoriale, chiamato Traf-O-Data, unideato per monitorare il traffico stradale della città di Seattle, che permise loro di guadagnare 20 mila dollari.