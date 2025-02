Zonawrestling.net - Mick Foley: “Sarebbe pazzesco vedere Rhea vs Dominik Mysterio a WrestleMania 41”

ha recentemente parlato della WWE con CasinoBeats.com. Ha condiviso i suoi pensieri su un match traRipley a41.ha anche detto di volerun match tra un wrestler maschio e una femmina. Inoltre, ha discusso del potenziale ritorno di Becky Lynch in WWE.ha anche detto che guadagna di più firmando merchandising che partecipando a incontri di wrestling.Su Becky Linch: “Sta facendo la mamma, ma stanno facendo in modo di farla tornare. È questione di tempo. “Non combatto a tempo pieno da 25 anni e pensavo di avere una durata di 18 mesi prima che tutti si dimenticassero di me. Se mi aveste detto che avrei guadagnato di più firmando il merch a Manchester che con il main event al Madison Square Garden, avrei pensato che foste pazzi”.