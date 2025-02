Tvzap.it - Michelle Hunziker, la conduttrice in mezzo ai due fuochi (ecco chi)

Personaggi tv. “Contesa tra i due big”:, lainai duecontesa tra due. Secondo i rumors ladi origini svizzere avrebbe passato il San Valentino da sola, ma recentemente è stata vista in dolce compagnia. L’ex di Eros Ramazzotti avrebbe catturato l’attenzione di due uomini molto noti. ( dopo le foto)Leggi anche: “Fino all’ultimo respiro”: Eleonora Giorgi, l’annuncio stringe il cuore agli italianiLeggi anche: “Ci siamo rassegnati”. Eleonora Giorgi e la malattia, le parole del figlio Andrea, lainai duesarebbe oggi ancora single, ma il suo cuore avrebbe ripreso a battere forte per qualcuno. Secondo alcune indiscrezioni, attualmente non confermate, laMediaset sarebbe al centro delle attenzioni di due uomini molto diversi tra loro, ma entrambi affascinanti.