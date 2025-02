News.robadadonne.it - Michelle Comi, l’intervento di vaginoplastica è andato bene: “Sono tornata vergine”

torna a far parlare di sé; l’influencer e creator, molto famosa sulla piattaforma OnlyFans, dopo varie dichiarazioni che hanno suscitato qualche polemica e una raccolta fondi per aumentare di una taglia il seno – grazie alla quale ha racimolato 15 mila euro – ha adesso parlato sui social deldicui si è sottoposta.“Intervento– si legge nella caption che accompagna le immagini, dove si vedeancora distesa sul lettino d’ospedale dopo l’operazione –v3rgine”.L’operazione, del resto, era stata anticipata dalla stessaqualche tempo fa: “Nonostante io non ne abbia mai parlato, per me è una cosa molto importante. Uno dei miei più grandi rimpianti è che la mia prima volta è successo tutto con troppa superficialità e questo è qualcosa che non riesco a perdonarmi.